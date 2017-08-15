بالفيديو- "فيغولي" يختار الرقم 89 ويقدّم رسميا

اختار الجزائري الرقم "89" مع فريقه الجديد نسبة لـ "عام" ميلاده، أين أكد في مؤتمر صحفي نشّطه صبيحة اليوم، أنه مستعد لتقديم الإضافة اللازمة للنادي التركي، على أمل أن يكون عند حسن ثقة الجماهير والإدارة.

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدّث الدولي الجزائري عن الفترة المقبلة مع النادي التركي، وأكد أنه تلقى عدة عروض من الأندية التركية، لكنه اختار "غالاتا سراي"، بعدما تحدث مع مدربه الكرواتي السابق "سلافان بيليتش"، وقال: "وصلتني العديد من العروض من الأندية التركية، لعل أبرزها "فينرباتشي"، لكني اخترت غالاتاسراي عن قناعة تامة".

وصرح اللاعب السابق لـ "واست هام يونايتد" الإنجليزي، أنّ إصابته أصبحت من الماضي، وسيكون جاهزا للمشاركة بعد أسبوعين فقط، وعليه فهو متشوق لحمل قميص الفريق.

"جئت بعقلية محارب وأريد الألقاب"

تابع اللاعب الأسبق لــ "فالنسيا" الإسباني، قائلا: "الرئيس أقنعني بالإنضمام للفريق ووضع ثقته في، كما أنّ الإستقبال الكبير جعلني أشعر بالفخر وبالمسؤولية، وأود أن أشكر الجميع على هذا الدعم، شاهدت مباراة أمس وشعرت بالحماس، أود الفوز بلقب البطولة، وجئت إلى هنا بعقلية المحارب وأريد تحقيق الكثير من الانتصارات".

وأضاف: "تحدث مع المدرب بيليتش عن العيش في تركيا وغيرها من الأمور، وقد ساعدني في ذلك، حيث أكد لي أنّ الجمهور التركي سيستقبلني بحفاوة وهذا ما حدث".

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