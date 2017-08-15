الرابطة تكشف عن برنامج افتتاح البطولتين الأولى والثانية

برسم الموسم الكروي الجديد 2017-2018، ستنطلق مباريات الجولة الأولى يوم الجمعة 25 أوت، بمواجهات أولمبي المدية أمام دفاع تاجنانت، شباب بلوزداد أمام إتحاد بلعباس، إتحاد بسكرة أمام مولودية الجزائر على الخامسة مساء.

وبرمجت هيئة، محفوظ قرباج، "الداربي" العاصمي، الذي سيجمع إتحاد العاصمة بـ "أتلتيك بارادو" مساء السبت 26 أوت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

برنامج الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى

شبيبة القبائل – شبيبة الساورة السبت 26 أوت (17:00) (ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو)

مولودية وهران – إتحاد البليدة السبت 26 أوت (17:00) (ملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران)

إتحاد العاصمة – نادي بارادو السبت 26 أوت (21:00)(ملعب 5 جويلية الأولمبي)

شباب قسنطينة- نصر حسين داي الجمعة 25 أوت (21:00) (ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة)

أولمبي المدية - دفاع تاجنانت الجمعة 25 أوت (17:00) ( ملعب الشهيد إمام إلياس)

شباب بلوزداد- إتحاد بلعباس الجمعة (17:00) (ملعب 20 أوت1955)

وفاق سطيف – إتحاد الحراش السبت 26 أوت (21:00) (ملعب 8 ماي 1945)

إتحاد بسكرة – مولودية الجزائر الجمعة 25 أوت (17:00) (ملعب 18 فيفري 1956)

برنامج الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية

الجمعة 25 أوت 2017

شباب عين الفكرون – رائد القبة 17:00 (ملعب عبد الرحمان علاق عين الفكرون)

سريع غليزان- شبيبة بجاية 17:00 (ملعب الطاهر زوغار غليزان)

وداد تلمسان- جمعية عين مليلة 17:00 (ملعب الإخوة زرقة تلمسان)

غالي معسكر – جمعية الشلف 17:00 (ملعب الوحدة الإفريقية معسكر)

شباب أهلي برج بوعريريج – شباب باتنة 17:00 ( ملعب 20 أوت 1955)

امل بوسعادة – شبيبة سكيكدة 17:00 (ملعب عبد اللطيف مخار بسكيكدة)

مولودية العلمة – مولودية سعيدة 17:00 (ملعب مسعود زوغار العلمة)

مولودية بجاية – جمعية وهران 17:00 (ملعب الوحدة المغاربية ببجاية)