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"بلايلي" لن يعود لإتحاد العاصمة

نشر يوم 2017/08/15 1820 0 سميرة.ل "بلايلي" لن يعود لإتحاد العاصمة
نفى رئيس اتحاد العاصمة، ربوح حداد، توصّل إدارة فريقه إلى اتفاق يقضي بضم اللاعب، يوسف بلايلي، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وضع الرجل الأول في نادي سوسطارة، حدا للإشاعات التي يتداولها الشارع الرياضي العاصمي منذ عدة أسابيع والتي انتشرت بسرعة وبكثرة بين أنصار الفريق "الأحمروالأسود"، وهو ما دفع بالرئيس "حدّاد" للتدخل ونفي كل هذه الأخبار.
وأوضح، حداد، أنّ هذه الإشاعات نشرها أحد المسيرين السابقين في الفريق العاصمي من أجل خلق البلبة وأكد في تصريح مقتضب أن اتحاد العاصمة لديه مكتب إعلامي وموقع رسمي ينقل وينشر كل الأخبار المتعلقة به.
للتذكير، فإن المحكمة الرياضية الدولية أسقطت العقوبة المسلطة على بلايلي من قبل "الفاف" التي عاقبته بالإيقاف لأربع سنوات بسبب تناوله "الكوكايين".

 

 

 

 

 

 

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