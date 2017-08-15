"ميسي" لـ "نيمار": "سأمنحك الكرة الذهبية"!

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنّ "ميسي" و"سواريز" اجتمعا بـ "نيمار" في إحدى فنادق ولاية "نيو جيرسي" الأمريكية، وحاولا اقناعه بالتراجع عن قراره القاضي بمغادرة "البارصا"، ورفض عرض "باريس سان جرمان" الفرنسي.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ اللاعب الأرجنتيني قال لراقص "السامبا": "إن كنت ترغب في مغادرة البارصا من أجل التتويج بالكرة الذهبية، فإنني سأعطيك إياها"، وأكدت الصحيفة الإسبانية أنّ "ميسي" وعده بمساعدته في الحصول على الكرة الذهبية التي تقاسمها مع النجم البرتغالي "رونالدو" على مدار 8 سنوات الأخيرة، رغم أنّ "نيمار" كان مرشحا في عدة مرات.