سوسطارة تحقق ثالث فوز على التوالي أمام الحزم السعودي

فاز اتحاد الجزائر لكرة القدم، أمام نادي الحزم السعودي بنتيجة هدفين دون رد، برسم المباراة الودية التي جمعت الفريقين عشية اليوم الثلاثاء بتركيا، حيث تناوب في تسجيل هدفي المباراة كل من أمير سعيود وفوزي يايا. ويعد هذا الفوز الثالث من نوعه لسوسطارة منذ الشروع في تربص "إزميت" التركية، بعد الفوزعلى الخريطيات القطري بـ 1-4، و"إيدمن يوردو" التركي بـ1-5. وينهي الإتحاد تربصه المغلق الذي شرع فيه في مدينة إيزميت منذ الرابع أوت الجاري، الخميس المقبل بعد 13 يوما من التحضيرات، ركز فيها المدرب البليجيكي "بول بويت" على الجانب البدني والتكتيكي بالدرجة الأولى.