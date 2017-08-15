فالفيردي: "نؤمن بالريمونتادا والمدريديون يخلقون الأعذار دائما"

سخر مدرب برشلونة "إرنستو فالفيردي" من انتقاد مدرب ريال مدريد "زين الدين زيدان" ولاعبيه وكل عشاق الملكي للحكم الذي أدار الكلاسيكو في ذهاب السوبر الإسباني، وقال خلال الندوة الصحفية التي نشطها عشية اليوم: "تذمّر ريال مدريد من التحكيم؟ لو لم يكن هناك عذرسيخترعون آخر، بالنسبة لي.. هذا لا يُهم بقدرأهمية ما سيحدث في الملعب، لا أعرف إذا كانت عقوبة كريستيانو عادلة أم لا، ليس لدي ما أقول، فأنا لا أفهم في القضايا القانونية، لا ريال مدريد ولا أتلتيكو مدريد ولا بايرن ميونيخ أفضل من برشلونة". وعن حظوظ فريقه في التتويج بلقب السوببر بعد الهزيمة 1-3 ذهابا بـ"كامب نو"، أضاف فالفيردي: "نعرف أن تسجيل ثلاثة أهداف في بيرنابيو أمر صعب، لكن فعلناها من قبل وليس لدينا ما نخسره، فنحن نؤمن بالريمونتادا".