صراع بين رونالدو وبوفون وميسي لظفر بجائرة اليويفا

وقاد كرسيانو، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2016، ريال مدريد، الى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضيي، وتوج هدافا للمسابقة برصيد 12 هدفا.

كما توج الأسبوع الماضي، مع النادي الملكي بلقب كأس السوبر الأوروبية، على حساب مانشستر يونايتد الانحليزي، حامل لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" 2-1 .

ويتنافس رونالدو وميسي، منذ أعوام على الجوائز الفردية في كرة القدم، لاسيما جائزة الكرة الذهبية التي يهيمنان عليها منذ سنة 2008.

أما بوفون قائد جوفنتوسي فبلغ مع فريقه نهائي رابطة الابطال الموسم الماضيي وخسر أمام ريال مدريد ب 1-4.

وتم اختيار القائمة المختصرة لثلاثة لاعبين من قبل لجنة تحكيم تضم 80 مدرباً على رأسها مدربو الأندية التي شاركت في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا, بجانب 55 صحفياً تم اختيارهم من المجموعة الرياضية الأوروبية وعدد من أعضاء ممثلي الاتحاد الأوروبي.

واستندت النتيجة النهائية، إلى إجمالي عدد الأصوات التي أدلى بها المدربون والصحفيون، ولم يسمح للمدربين بالتصويت على لاعبين من فريقهم.

وستعلن هوية أفضل لاعب، خلال احتفال يقام في موناكو في 24 أوت الجاري، على هامش سحب قرعة دور المجموعات لرابطة أبطال أوربا لموسم 2017-2018.

وكشف الاتحاد الأوروبي ترتيب اللاعبين في المراكز من الرابع حتى العاشر، وكان على الشكل الآتي:

4- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

5- الألماني طوني كروس (ريال مدريد)

6- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)

7- الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)

8- الفرنسي كيليان مبابي (موناكو)

9- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

10- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد)