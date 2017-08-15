شارابوفا تعود بعد 18 شهرا من الغياب

تحصلت الروسية شارابوفا على بطاقة دعوة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وستسجل شارابوفا ظهورها الأول في بطولات الجراند سلام بعد 18 شهرا من الغياب ،وعانت الحسناء شارابوفا المصنفة 149 علمليا والفائزة بـ5 ألقاب في بطولات الجراند سلام من أوقات عصيبة مع الإصابات، منذ عودتها لمنافسات التنس في أفريل الماضي، بعد انتهاء فترة إيقافها 15 شهرا بسبب المنشطات ،وتمتلك شارابوفا صاحبة الـ 30 سنة في رصيدها 35 لقبا، واحتلت صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات لمدة 21 أسبوعا، وتقام بطولة فلاشينغ ميدوز بين 28 أوت و10 سبتمبر القادم.