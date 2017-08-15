اتحاد الحراش يتعادل وديا أمام بلعباس

انتهت المباراة الودية التي جمعت اتحاد الحراش واتحاد بلعباس، عشية اليوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي في تونس أين يجري الفريقان المنتميان لحضيرة القسم الأول "موبيليس" تربصهما المغلق تحسبا للموسم الجديد. ويعد هذا التعادل الثاني من نوعه للصفراء بعد التعادل الأخير 1 – 1 أمام الخليج السعودي، والذي سبقته ثلاث هزائم متتالية لأبناء المدرب "يونس افتسان" (0-4 أمام النجم الساحلي التونسي، 2-1 أمام أهلي برج بوعريرج، 3-0 أمام السيلية القطري). ويبدو أن أمور الاتحاد بدأت تتحسن في ضل كل المشاكل الإدارية التى عانى منها الفريق الحراشي بداية الموسم.