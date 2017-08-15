توقيع عمراني على عقده الجديد مرتقب خلال الساعات القادمة بعد استقالة دابة

أنهت، عشية أمس الأول، تشكيلة النادي الرياضي القسنطيني تربصها الذي أقيم على مدار خمسة أيام في مدينة الورود، بفوز جديد أمام اتحاد البليدة بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب براكني، وهذا قبل أن يخسر رفقاء القائد بزاز أمام نادي بارادو سهرة السبت بهدف نظيف. وعلى الرغم من أن المردود خلال المواجهتين تحسّن كثيرا مقارنة بتلك الذي خاضها السنافر في أول تربص بتونس، غير أن المدرب عمراني لم يكن راضيا تماما بمردود بعض العناصر، في صورة ربيح الذي بات غير جاد في التدريبات وحتى أثناء المباريات الودية، وهو ما لاحظناه أمام مولودية العلمة بملعب بن عبد المالك، الأمر الذي قد يدفع التقني التلمساني إلى إبعاده من التشكيلة الأساسية هذا الموسم، رغم الخبرة التي يتمتع بها لاعب شباب بلوزداد السابق. في المقابل، أبدى عمراني ارتياحه كثيرا بعد تأهيل المهاجم المالي محمد مختار سيسي، إذ يعول عليه كثيرا هذه السنة لتنشيط الخط الأمامي

لاسيما وأنه ظهر بوجه مشرف في مباراة البليدة وخلق العديد من الفرص السانحة للتهديف لولا براعة الحارس.

الرابطة ترسّم لقاء النصرية يوم 25 أوت والتشكيلة تستأنف عشية اليوم

منح الطاقم الفني لشباب قسنطينة اللاعبين راحة 48 ساعة تقريبا، وهذا قبل استئناف التدريبات عشية اليوم بملعب «الكرابس» من أجل إكمال برنامج العمل تمهيدا لانطلاق البطولة، خاصة وأن الرابطة رسّمت أولى مباريات السنافر أمام نصر حسين داي يوم الجمعة الموافق لـ25 من الشهر الجاري بملعب حملاوي، بداية من الساعة التاسعة ليلا، وسيتدرب أشبال عمراني بمعدل حصتين غدا ومن ثم العودة إلى العمل بمعدل حصة واحدة بعد المباراة الودية المبرمجة سهرة الجمعة أمام الصاعد الجديد إلى حظيرة المحترف الثاني جمعية عين مليلة. تجدر الإشارة إلى أن بلخير سيستأنف التدريبات اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ودية «البابية».

شركة الآبار ستضحي بمدير الادارة والمالية

بعد تقديم المدير المالي والإداري لشركة شباب قسنطينة حكيم دابة، استقالته الكتابية بطلب من المسؤول الأول في الفريق طارق عرامة، على خلفية القضية التي حدثت في غياب الأخير بخصوص توقيع المدرب عمراني، فإنه من المحتمل جدا توقيع الأخير على عقد عمله الجديد رفقة طاقمه المساعد خلال الساعات القليلة القادمة، لاسيما وأن عمراني اشتكى من تصرف دابة اتجاهه واتجاه عمال الشركة. هذا ويبقى قرار قبول استقالة دابة بيد مسؤولي الآبار الذين لا يملكون خيارا سوى التضحية بمدير الإدارة والمالية من أجل تفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي.