ماضوي يطالب ببرنامج خاص لناجي.. ومواجهة الحراش ليلا

طلب مدرب وفاق سطيف، خير الدين ماضوي، من المحضّر البدني تحضير المهاجم ناجي من نقطة الصفر، بعد أن لاحظ التأخر الذي يعاني منه المهاجم، حيث سيخضع لبرنامج يمتد عادة إلى 6 أسابيع قبل وضعه تحت التصرف في المنافسة الرسمية، ما يعني غيابه عن فريقه طيلة هذه الفترة وإلى غاية ضمان جاهزيته البدنية تحسبا لدخوله المنافسة، وقد أبدى المهاجم ناجي غضبه للقرار خاصة أنه يستعجل عودته للمنافسة من أجل البرهنة على حسه التهديفي وتأكيد جدارته بالأجرة التي كان يتحصل عليها، وهو ما يورّط الإدارة أمام الأنصار بعد أن كانت تريد رحيله وضغطت عليه للمغادرة من دون جدوى.

عاصيمي يوقّع عقده غدا الخميس

ضرب الرئيس حمّار موعدا مع مدرب الحراس عاصيمي، من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات لترسيم عقد إشرافه على تدريب الحراس، غدا الخميس ساعات قليلة قبل استئناف التدريبات، حيث كان عاصيمي قد باشر عمله من تونس بعد أن التحق لإنجاز عمله وأجّل التوقيع إلى بعد نهاية التربص، وكان عاصيمي قد ترك انطباعا جيدا خلال التربص.

مواجهة اتحاد الحراش يوم السبت 26 أوت على التاسعة ليلا من دون جمهور

رسّمت الرابطة المحترفة موعد الجولة الأولى بين وفاق سطيف والضيف اتحاد الحراش، على أرضية ملعب 8 ماي أمسية السبت 26 أوت بداية من التاسعة ليلا، ومن دون جمهور، بسبب العقوبة المسلطة على الملعب، وجاء توقيت المباراة بطلب من الإدارة التي أرادت تجنب الحرارة المرتفعة التي تعرفها مدينة سطيف منذ عدة أيام، وضمان أجواء مناخية مساعدة على أداء مباراة كبيرة.

غياب الثلاثي الدولي وراء عدم برمجة لقاء ودي رابع

تأكد أن إصرار المدرب ماضوي على عدم برمجة أي مواجهة ودية بعد العودة من التربص، يعود إلى تواصل غياب الثلاثي الدولي زيتي، بدران وجحنيط، حيث لم يجد ماضوي أي جدوى من برمجة اللقاء بعد أن لعبت العناصر التي توجد تحت تصرفه 3 مواجهات ودية مع بعض، والتي وجدها الطاقم الفني كافية، وسيواصل الثلاثي الغياب بعد أن تزامن موعد الاستئناف أمسية الخميس مع رحلة المنتخب المحلي إلى تونس لحضور مواجهة العودة أمام المنتخب الليبي.

الرديف يقصف الأهلي البرايجي بثلاثية نظيفة

حقق رديف وفاق سطيف فوزا عريضا أمام نظرائهم من أهلي البرج في ملعب 20 أوت بالبرج، بثلاثية نظيفة، جسدت نوايا التشكيلة السطايفية في بطولة الموسم القادم، وسيكون الأهلي أمام مهمة الثأر أمسية الغد في مواجهة العودة بملعب مدرسة الباز، في آخر اختبار لأشبال المدرب صفيح قبل إسدال الستار عن التربص المغلق. وبخصوص الفئات الشابة، سيكون جميع الطواقم اليوم على موعد مع تسليم قوائم اللاعبين للإدارة بشكل رسمي، لمباشرة إيداع ملفات طلب تأهيلهم لدى الرابطة.