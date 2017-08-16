لم نتفق مع بلايلي وشخص يدّعي أنه مسيّر يروّج الإشاعات

نفى رئيس فريق اتحاد العاصمة ربوح حداد، كل الأخبار التي راجت بخصوص عودة اللاعب السابق يوسف بلايلي مجددا إلى صفوف الفريق، وفند كل الإشاعات التي راجت حول عودة بلايلي إلى الاتحاد قبل انطلاق الموسم، وأكد أن أحد الأشخاص يقدّم نفسه على أنه مسيّر، لكنه لا يمت للفريق بأي صلة، وهو وراء نشر هذه الشائعات لخلق البلبلة، وأوضح في هذا الصدد في تصريح لتلفزيون «النهار»:«لم نتفق مع بلايلي ولم نتعاقد معه، كما أننا لم نتوصل معه إلى أي اتفاق، وكل الأخبار التي راجت حول هذه المسألة مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، يقف وراءها أحد الأشخاص الذي يقدم نفسه على أنه مسيّر، لكنه ليس كذلك ولا يمثّل الفريق إطلاقا، وأؤكد أن مثل هذه الشائعات الهدف من وراءها خلق البلبلة وسط الأنصار»، وأضاف:« اتحاد العاصمة يملك إدارة منظمة ومكتبا إعلاميا وموقعا رسميا، وكل الأخبار المتعلقة بالفريق تنشر عبر الموقع الرسمي»، وعلى صعيد آخر، نشرت الرابطة عبر موقعها الرسمي أمس، رزنامة الجولة الأولى من بطولة «موبيليس» المحترفة الأولى، والتي يستهلها أصحاب الزي الأحمر والأسود بملاقاة الصاعد الجديد إلى حظيرة الكبار نادي بارادو، يوم السبت 26 من الشهر الجاري، على ملعب 5 جويلية انطلاقا من الساعة 21:00.