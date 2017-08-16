ماكرون يزور تدريبات اولمبيك مارسيليا

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فريق أولمبيك مارسيليا أثناء التدريبات وسمح بالتقاط الصور مع عدد من اللاعبين، رغم تواجده في عطلة منذ الأسبوع الماضي بالمدينة، وظهر ماكرون مرتديًا قميص الموسم الماضي لأولمبيك مارسيليا في صورة رفعها اللاعب جريجوري سرتيتش عبر حسابه على موقع (انستجرام) الاجتماعي، وكتب سرتيتش: "زيارة مقتضبة مفاجأة من رئيس الجمهورية، المشجع الأول لأولمبيك مارسيليا، شكرا أيها الرئيس"، بالمثل، أشارت إذاعة (آر إم سي) إلى أن ماكرون وطاقم حراسته خاضوا مباراة أمام لاعبي مارسيليا.