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سفيان دهام جديد الخضر ضد زمبيا

نشر يوم 2017/08/16 225 0 ياسر أغويلاس سفيان دهام جديد الخضر ضد زمبيا

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن  لاعب وسط الميدان الشاب 21 سنة لنادي سوشو بطولة الدرجة الثانية الفرنسية، سفيان دهام، تلقى دعوة الناخب الوطني ألكاراز لحضور التربص القادم للخضر في أواخر شهر أوت الجاري، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب زامبيا يومي 2 و 5 سبتمبر في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال روسيا 2018 حيث يلعب لقاء الذهاب بلوزاكا والعودة بملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة، و من المتوقع ان يكون سفيان دهام، اللاعب الجزائري في صفوف نادي سوشو الفرنسي جديد المدرب الوطني، لوكاس ألكاراز خلال المعسكر المقبل للخضر نهاية شهر أوت الجاري.

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