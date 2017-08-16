كريستيانو : الحكام يغارون مني"

وقال اللاعب الافضل في العالم عن السنة الماضية:" عندما كنت في لشبونة واليونايتد كنت العب كجناح امر من المدافعين ، وبالتاكيد لم أكن أرى أنني سألعب كمهاجم يوما ما وأنا حاليا كلاعب مختلف تماما عما بدأت عليه منذ عشر سنوات عندما لعبت في سبورتينغ وحتى عندما لعبت في مانشستر يونايتد"، وعن هدفه في الكلاسيكو الأخير قال:" أدركت عندما دخلت أنني قريب من التسجيل، لأنني سأحصل على الكثير من الفرص".

واختتم الدون حديثه بالطرد والعقوبة المسلطة عليه:" مثل هذه الامور ليست جديدة علي، انا اعرف جيدا التحكيم في اسبانيا، وهناك حكام يغارون مني".