المدير الرياضي لروما:" انا خبير في هذا المجال و محرز لا يستحق اكثر 35 مليون اورو"

و هذا واكد مونشي، الذي سبق له والتعامل مع العديد من النجوم في القارة العجوز، لصحيفة توتو سبورت الايطالية ان قيمة نجم الخضر رياض محرز في السوق لا تتعدى 35 مليون، و انه و حسب معرفته وخبرته لن يدفع احد اكثر من هذه القيمة، موضحا:" محرز لاعب موهوب، نحن لا ننكر هذا، لكن بكل صراحة وشفافية و موضوعية، فهو لا يستحق اكثر من 35 مليون اورو، لكن على كل، نحن انحسبنا من الصفقة نهائيا"، واختتم كلامه:" لقد قدمنا عرضنا الاخير و ادارة ليستر سيتي لم ترد عليه، لا اعرف ماذا تفكر فيه ادارة ليستر".