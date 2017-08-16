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المدير الرياضي لروما:" انا خبير في هذا المجال و محرز لا يستحق اكثر 35 مليون اورو"

نشر يوم 2017/08/16 358 0 ياسر أغويلاس المدير الرياضي لروما:" انا خبير في هذا المجال و محرز لا يستحق اكثر 35 مليون اورو"
يعتقد المدير الرياضي لروما وخبير السوق التحويلات، مونشي أن العرض الاخير الذي تقدم به نادي روما بقيمة 35 مليون اورو كان عادلا لضم رياض محرز من ليستر سيتي.

و هذا واكد مونشي، الذي سبق له والتعامل مع العديد من النجوم في القارة العجوز، لصحيفة توتو سبورت الايطالية ان قيمة نجم الخضر رياض محرز في السوق لا تتعدى 35 مليون، و انه و حسب معرفته وخبرته لن يدفع احد اكثر من هذه القيمة، موضحا:" محرز لاعب موهوب، نحن لا ننكر هذا، لكن بكل صراحة وشفافية و موضوعية، فهو لا يستحق اكثر من 35 مليون اورو، لكن على كل، نحن انحسبنا من الصفقة نهائيا"، واختتم كلامه:" لقد قدمنا عرضنا الاخير و ادارة ليستر سيتي لم ترد عليه، لا اعرف ماذا تفكر فيه ادارة ليستر".

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