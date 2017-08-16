"البارصا" تعول على "الريمونتادا" في معقل "الريال"

يبحث رفقاء "ليو ميسي"، عن تحقيق "الريمونتادا" في قلعة "السانتياغو بيرنابيو"، ويمنّون النفس في تحقيق اللقب السوبر الإسباني رغم أن المأمورية صعبة للغاية، كون المنافس إسمه "الملكي" لكن معروف على النادي "الكتالاني" تحقيق نتائج جيدة في معقل الريال وهذا ما أكده المدرب "فالفيريدي" الذي سيلعب كل أوراقه الهجومية من الدقائق الأولى ويسعى لمفاجئة "البلانكوس".

تشكيلة "برشلونة"، ستكون منقوصة من خدمات القائد "أندريس إنيستا"، الذي يعاني من إصابة عضلية، التي وضعت "المدرب الإسباني" في حيرة من امره ويفكر في البديل المناسب بين " سيرجي روبيرتو و دينيس سواريز وحتى أندري غوميز"، من جهة أخرى صرح اللاعب "سيرجيو بوسكيتش"، أن الفعالية ستكون سلاح برشلونة في مباراة اليوم على أمل أن يحقق الفريق ما لم يستطع تحقيقه في مباراة الذهاب.

أشبال المدرب "زين الدين زيدان"، المتألقين في مباراة الذهاب يريدون مواصلة السيطرة على الكرة الإسبانية من جديد بتحقيق سابع لقب لهم في ظرف عامين، و الفوز في معقلهم ضد برشلونة سيمنح الفريق ثقة أخرى. فالنادي الملكي لم يسبق له الفوز على البلوغرانا في معقلهم منذ 25 أكتوبر 2014 حينما كان كارلو أنشلوتي مدربا للفريق الأبيض، قبل أن ينهزم الفريق في حقبة بينتيز برباعية كاملة و بعدها انهزم مع زيدان الموسم الماضي بنتيجة 3-2 في مباريات الليغا.

من دون" رونالدو" و بحضور "مودريتش"، سيعتمد زيزو على نفس طريقة اللعب مع وجود "الساحر" إيسكو رفقة المايسترو "لوكا مودريتش"، حيث سيعتمد على خطة 4/4/2 التي أصبحت فعّالة كثيرا، و تأمل الجماهير في رؤية الشاب الموهوب "ماركو اسينسيو"، كأساسي في مباراة السهرة عوض الويلزي "غاريث بال"، لكن زيزو لطالما أكد ثقته في بال وسيقحمه كأساسي في مباراة اليوم.

يذكر أن آخر مرة اجتمع الفريقان في البيرنابيو في هذه المنافسة عاد الفوز للنادي الملكي بعد فوزه في بنتيجة هدفين لهدف واحد وتوجوا باللقب.