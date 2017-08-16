ريال بتيس يُقرر الإحتفاظ بماندي

وفضل مدرب ريال بتيس، كيكي ستيين، الحفاظ على لاعب الخضر، مبدداً الإشاعات التي ربطت الأخير بالعودة للبطولة الفرنسية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد وقوفه على إمكانيات الدولي الجزائري وجاهزيته، مقارنة بزميله في الفريق المدافع الآخر جيرمان بيزيلا، خلال المباريات الودية التي خاضها ريال بتيس تحضيرا للموسم الكروي الجديد. لتقرر بذلك إدارة ريال بتيس بعد التشاور مع مدرب الفريق، إعارة لاعبها جيرمان بيزيلا، لنادي فيورنتينا الإيطالي لموسم واحد مع أحقية شراء عقد هذا الأخير مقابل 10 ملايين أورو.

وبهذا تأكد مجاورة عيسى ماندي، لزميله في المنتخب الوطني والمستقدم الجديد للفريق رياض بودبوز، خلال الموسم الكروي المُقبل من البطولة الإسبانية.

كريم.تيغرمت