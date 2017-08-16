"محرز الجديد" يُبهر أمام مانشستر سيتي

"محرز الجديد" مثلما كان يُلقب في فرنسا، شارك كبديل لمدة نصف ساعة وقدم مُستوى جيد جداً باتفاق وسائل الإعلام الإسبانية، التي أكدت بأن الجناح الطائر سيُقدم إضافة نوعية للصاعد الجديد لليغا"، باعتباره تمكن ورغم المدة القصيرة التي شارك فيها من التلاعب بمدافعي "السيتزينس"، وهو ما يعد بالكثير أياماً قليلة قبل انطلاق المُنافسة الرسمية

نُشير إلى أن فريد بولاية كان على بعد خطوات فقط من الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني سنة 2015 "خلال فترة كريستيان غوركوف"، لكن تعرضه لإصابتين خطيرتين على التوالي ما بين 2016 و 2017 تسببتا في تراجعه بشكل رهيب، وهو الذي حمل ألوان نادي باستيا الموسم المُنصرم