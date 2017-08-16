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طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الخضر أمام ليبيا

نشر يوم 2017/08/16 241 0 كريم.تيغرمت طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الخضر أمام ليبيا
إختارت لجنة التحكيم بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقماً تحكيمياً مصرياً، لإدارة مباراة العودة التي ستجمع المنتخب المحلي الجزائري بنظيره الليبي الجمعة المقبل، لحساب تصفيات (شان 2018).

 وسيقود الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء، الحكم الدولي المصري أمين عمر، الذي سيُدير أول لقاء قاري له منذ تعيينه حكماً دولياً،ومعروف على هذا الحكم منحه العديد من ضربات الجزاء خلال المُباريات التي يُديرها. وسيساعد الحكم  أمين عمر في إدارة هذا اللقاء كل من محمود أبو الرجال، كمساعد أول، وأحمد توفيق، مساعد ثاني، إلى جانب محمد الحنفي، الذي أختير حكماً رابعاً في هذه المواجهة.
 يجدر الذكر، أن مباراة الذهاب التي لعبت بالجزائر انتهت لصالح المنتخب المحلي الليبي، بنتيجة هدفين لهدف واحد، ما يجعل الخضر أمام حتمية الفوز بلقاء العودة الجمعة المُقبل لضمان التاهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018.
 

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