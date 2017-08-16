طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الخضر أمام ليبيا

وسيقود الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء، الحكم الدولي المصري أمين عمر، الذي سيُدير أول لقاء قاري له منذ تعيينه حكماً دولياً،ومعروف على هذا الحكم منحه العديد من ضربات الجزاء خلال المُباريات التي يُديرها. وسيساعد الحكم أمين عمر في إدارة هذا اللقاء كل من محمود أبو الرجال، كمساعد أول، وأحمد توفيق، مساعد ثاني، إلى جانب محمد الحنفي، الذي أختير حكماً رابعاً في هذه المواجهة.

يجدر الذكر، أن مباراة الذهاب التي لعبت بالجزائر انتهت لصالح المنتخب المحلي الليبي، بنتيجة هدفين لهدف واحد، ما يجعل الخضر أمام حتمية الفوز بلقاء العودة الجمعة المُقبل لضمان التاهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018.



