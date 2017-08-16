"درفلو: "سنرد على من ينتقدنا فوق الملعب وأمور حدثت جعلتنا نخسر أمام ليبيا

تحدث مهاجم إتحاد العاصمة "أسامة درفلو" الأربعاء خلال المنطقة المختلطة بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا: "التقنيون من حقهم الكلام على مُستوى اللاعب المحلي ومن جهتنا سنرد ونتكلم فوق أرضية الميدان". ليُضيف: "هناك أمور "لم يُفسر هذه الجملة" جعلتنا نكون غير جاهزين لتحقيق الإنتصار في لقاء الذهاب أمام ليبيا".

"وقوف الوزير وزطشي معنا سيدفعنا لبذل مجهود مُضاعف"

واصل أسامة درفلو حديثه مُتطرقاً هذه المرة لأرضية ملعب "الشهيد حملاوي" قائلا: "مُقارنة بما كان عليه، فيُمكن اعتباره جيدا الآن". ولو أنه ألمح في نفس الوقت بأن "الخضر" لم يكونوا راضين عن الظروف بمدينة الصخر العتيق، ليختم بالتأكيد على وجود رغبة كبيرة لدى المحليين من أجل قلب الطاولة على ليبيا يوم الجمعة في لقاء الإياب، خاصة بعد التحفيز الذي تحصلوا عليه من طرف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي ورئيس "الفاف"، خير الدين زطشي.

"يجب أن نكون رجال من أجل الفوز في تونس "

وفيما يخص المباراة المقبلة التي ستجمع المنتخب المحلي أمام المنتخب الليبي بملعب "الطيب المهيري" بمدينة صفاقس التونسية، أكد مهاجم إتحاد العاصمة أنه يتوجب على التشكيلة الوطنية أن تتحلى بالإرادة القوية من أجل العودة بالفوز خارج الديار موضحا: " يجب أن نكون رجالا في مباراة العودة من أن تحقيق الفوز والتأهل إلى المنافسة القارية "