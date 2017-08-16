أفضل لاعب غولف في العالم "وودز" تعاطى 5 أنواع من المخدرات

و كانت الشرطة قد عثرت على الرياضي الأمريكي نائما في سيارته من دون إطفاء المحرك ،وهو ما أثار استغراب مصالح الأمن التي قادته إلى مركز الشرطة، و حسب تايغر وودز فإنه تناول أدوية تستعمل غالبا للأعصاب و القلق النفسي، و قد أعلن "الأسبوع" الماضي أنه سيقوم بجلسات خاصة مع أطباء نفسانين من أجل تجاوز أزمته الأخيرة.

وكشف التقرير الرسمي للشرطة، تناول "وودز"، مواد "هيدروكودون" و"هيدرومورفون"، ومواد مخدرة اخرى على غرار "ألرازولام"، الذي يستعمل للاعصاب والقلق النفسي، بالاضافة الى مواد أخرى تساعد على النوم مثل "تيتراهيدروكانابينول" الذي يتضمن موادا كيميائية ترفع منسوب السعادة.

ويذكر، أن ثروة "وودز" تقدر بأكثر من 585 مليون دولار أمريكي.