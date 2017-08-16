شريف الوزاني :"ألكاراز قوي الشخصية وحاول رفع معنوياتنا بعد الهزيمة"

تحدث متوسط ميدان مولودية الجزائر عن الناخب الوطني، على هامش المنطقة المختلطة التي خصصت لوسائل الإعلام بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى صبيحة اليوم الأربعاء قائلا: "ألكاراز قوي الشخصية، لقد ساعدنا كثيرا وحاول أن يرفع من معنوياتنا بعد الهزيمة الأولى المسجلة أمام المنتخب الليبي، وسنسعى لإسعاده في المباراة المقبلة".

وفيما يخص مباراة العودة أمام المنتخب الليبي قال إبن اللاعب السابق للخضر "الطاهر شريف الوزاني": "نملك فكرة عن المنتخب الليبي، الذي استغل بعض الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى، الآن ننتقل إلى تونس من أجل استغلال أخطاء الليبيين والعودة بالتأهل من تونس".

وعن إجراء المباراة بملعب الشهيد حملاوي الذي احتضن أول لقاء للخضر منذ عدة سنوات، قال لاعب المولودية: "لا نملك أي مشكل مع ملعب حملاوي أو أي ملعب آخر، نحن بدورنا نشكر كل سكان مدينة قسنطينة اللذين ساعدونا، وحفزونا كثيرا في مباراة الذهاب، لكن "الله غالب" خسرنا اللقاء، والنتيجة كانت قاسية على الشعب الجزائري. نحن بدورنا نؤكد لهم أننا سنعمل على إسعادهم في مباراة العودة التي ستجري بتونس".

وأضاف: "المنتخب الليبي تعود على اللعب خارج الديار، علينا أن لا نركز على هذا الجانب، لأننا مطالبين بالتركيز على اللقاء بحد ذاته من أجل التأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين"

فيما اختتم: "هشام شريف الوزاني "حديثه بالتطرق إلى زيارة وزير الشباب والرياضة رفقة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم للتشكيلة الوطنية أمسية الثلاثاء موضحاً: "نشكر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، كما نشكر وزير الشباب والرياضة "الهادي ولد علي"، على زيارتهما يوم أمس بمركز سيدي موسى وتحفيزهما لنا، نحن بدورنا سنعمل على رد الجميل في مباراة العودة".