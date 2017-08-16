لجنة الإستئناف الإسبانية تصدم رونالدو وريال مدريد

أكدت الصٌحف الاسبانية اليوم على غرار "آس" و "ماركا" و"موندو ديبورتيفو"، بأن الطعن المُقدم من طرف إدارة "الملكي" لتخفيض عقوبة "CR7"، قوبل بالرفض من طرف الجهات المُختصة، والتي أكدت بأن قائد المنتخب البرتغالي سيكون مُجبراً على الغياب عن المُباريات الخمس القادمة لأشبال المدرب، زين الدين زيدان.

نُشير إلى أن "صاروخ ماديرا" كان مُهدداً بعقوبة أقصى تصل لـ12 لقاءً كاملاً نظرا لقيامه بدفع حكم الكلاسيكو بين "الميرينغي" و"البلوغرانا" بسبب قيامه بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه سهرة الأحد المُنصرم.