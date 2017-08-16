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لجنة الإستئناف الإسبانية تصدم رونالدو وريال مدريد

نشر يوم 2017/08/16 43 0 اسماعيل عشاش لجنة الإستئناف الإسبانية تصدم رونالدو وريال مدريد
تلقى ريال مدريد رداً سلبياً من طرف لجنة الإستئناف التابعة للإتحادية الإسبانية لكرة القدم، بخصوص تخفيض العقوبة المسلطة على كريستيانو رونالدو بعد الطرد الذي تعرض له في ذهاب نهائي كأس السوبر أمام برشلونة.

أكدت الصٌحف الاسبانية اليوم على غرار "آس" و "ماركا" و"موندو ديبورتيفو"، بأن الطعن المُقدم من طرف إدارة "الملكي" لتخفيض عقوبة "CR7"، قوبل بالرفض من طرف الجهات المُختصة، والتي أكدت بأن قائد المنتخب البرتغالي سيكون مُجبراً على الغياب عن المُباريات الخمس القادمة لأشبال المدرب، زين الدين زيدان.
نُشير إلى أن "صاروخ ماديرا" كان مُهدداً بعقوبة أقصى تصل لـ12 لقاءً كاملاً نظرا لقيامه بدفع حكم الكلاسيكو بين "الميرينغي" و"البلوغرانا" بسبب قيامه بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه سهرة الأحد المُنصرم.

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