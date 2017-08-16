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إتحاد الحراش يُنهي تربصه التحضيري بحصيلة جد متواضعة

نشر يوم 2017/08/16 809 0 كريم تيغرمت إتحاد الحراش يُنهي تربصه التحضيري بحصيلة جد متواضعة
أنهى فريق إتحاد الحراش، أمس الثلاثاء، تربصه التحضيري الصيفي الذي أجراه بتونس، محققاً حصيلة جد متواضعة من خلال تسجيله لثلاث انهزامات، تعادل وفوز وحيد في المباريات الودية التي خاضها خلال هذا التربص.

ولعب أشبال المدرب يونس إفتسان، أمس الثلاثاء، آخر مباراة ودية تحضيرية لهم، أمام اتحاد بلعباس، وحققت الصفراء التعادل الوحيد لها خلال تربصها بحمام بورقيبة بتونس. فيما سجل الفريق في باقي مبارياته الأربع التي لعبها خلال هذا التربص ثلاثة انهزامات أمام كل من النجم الساحلي التونسي، أهل برج بوعريريج والسيلية القطري، وجاء الفوز الوحيد المسجل لصالح أصحاب اللونين الأصفر والأسود، أمام نادي الخليج السعودي بهدف يتيم من إمضاء اللاعب آيت عبد المالك.

ورغم كون هذه المباريات ودية، إلا أنها تؤكد أن عمل كبير لا زال في انتظار المدرب الجديد للفريق يونس إفتسان، ولاعبيه، لتجنب سيناريو الموسم الماضي، الذي تجنب فيه الفريق السقوط للقسم الثاني في آخر نفس من البطولة.

 

 

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