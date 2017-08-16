بالفيديو..عطال: "أتمنى أنّ تكون تجربتي الأولى في أوروبا مرفوقة بالنجاحات"

وتحدث المُدافع "يوسف عطال" لوسائل الإعلام البلجيكية باللغة العربية بعد إمضائه على عقده الإحترافي الأول مع فريق "كورتري البلجيكي قائلا: "أنا سعيد بالتحاقي بهذا الفريق، إنّ شاء الله أقدم موسم رائع، وأتمنّى أنّ تكون تجربتي الأولى في أوروبا مرفوقة بالعديد من الإنجازات الرائعة، كما أتمنى أنّ نصل إلى تحقيق الأهداف التي سطرتها إدارة الفريق، وذلك عن طريق وضع اليد في اليد بين كل اللاعبين".

وفيما يخص المنصب الذي سيشغله إبن مدينة بوغني، مع فريقه الجديد في الدوري البلجيكي، قال لاعب بارادو السابق: "أنا حالياً أشغل منصب مدافع أيمن، كما سبق لي وأنّ لعبت كمدافع أيسر من فريقي السابق، كما أنني أصعد كثيرا للهجوم من أجل مُساعدة زملائي".