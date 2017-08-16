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إتحاد العاصمة يفوز بثنائية أمام كامولوك سبور التركي

نشر يوم 2017/08/16 379 0 يونس رزيق إتحاد العاصمة يفوز بثنائية أمام كامولوك سبور التركي
حقّق فريق إتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء فوزاً جديداً أمام نادي "كامولوك سبور" التركي بنتيجة 2-0 قبل 24 ساعة فقط عن إسدال الستار عن التربص التحضيري التي تجريه التشكيلة العاصمية بمدينة إزميت التركية.

حقّق الفريق العاصمي، الإنتصار الرابع على التوالي بمدينة إزميت التركية بعدما تمكّن رفقاء الحارس إسماعيل منصوري من الفوز على فريق "كامولوك سبور" الناشط في القسم الشرفي من البطولة التركية (المجموعة العاشرة) بنتيجة 2-0 من تسجيل اللاعب موسى بوخة المستقدم من فريق إتحاد الشراقة، واللاعب مختار بن موسى عن طريق ضربة جزاء.

وأشرك المدرب البلجيكي لـ"سوسطارة" كل من منصوري(برفان)، بن شيخون، بن موسى، سمان، خوالد، بلحسن، كودري، بورنان، بوخنة، يعيش، مليح، فيما سيُشرك المدرب البلجيكي التشكيلة الأساسية في المباراة الثانية التي ستلعب مساء اليوم أمام فريق العروبة السعودي الناشط في القسم الأول من الدوري السعودي.

 

 

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