الاتحاد الألماني يواجه أحداث الشغب بإلغاء "الويكلو" !!!

وشهدت مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا أحداث عنف في اللقاء الذي جمع بين هيرتا برلين ونادي هانسا روستوك، وفي الوقت الذي كان الألمان ينتظرون توقيع أشد العقوبات على الفريقين، فاجأ الاتحاد المحلي بفتح باب الحوار مع ألتراس جميع الأندية قبل بداية الدوري الألماني، لتفادي تكرر نفس الأحداث مستقبلا.

وفي خطوة منه لإظهار نواياه الحسنة، أعلن رئيس الانحاد الألماني لكرة القدم، رينهارد غريندل، بأن الأندية لن تتعرض من الآن فصاعدا إلى عقوبة اللعب من دون جمهور، حتى لا يتم حرمان الجماهير من مشاهدة مباريات فريقها، بسبب أحداث شغب تتسبب فيها جماعات متطرفة.