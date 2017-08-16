رائد القبة يختتم تربص سويدانية بثلاثية أمام القليعة

ضرب رائد القبة مضيفه نجم القليعة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، حمل توقيع كل من حسين مترف، بطروني، و فارس عمران، و فاز رائد القبة في ست مباريات ودية متتالية خاضها منذ بداية تربص السوداينة، أمام كل من نادي الرغاية بهدف لصفر و اتحاد عنابة بذات النتيجة، و أمام نجم بن عكنون بـ 3-0، وبالنتيجة نفسها فازالرائد أمام أمل حيدرة ، و 3-2 أمام نجم مقرة و 3-0 أمام نجم القليعة، و يبدو أن أبناء المدرب الروماني دان أنجيلسكو قد كشفوا عن نواياهم المسبقة في بطولة القسم الثاني موبيليس، في ضل هذه النتائج الجيدة، في انتظار أول ظهور لهم يوم 25 أوت الحالي خلال أول لقاء أمام شباب عين الفكرون لحساب الجولة الأولى من البطولة.