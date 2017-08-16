"بالفيديو ... مصطفى بيراف : "ولد علي بريئ و هؤلاء سبب كارثة مونديال لندن

وعند نزوله ضيفا على قناة النهارعشية اليوم الأربعاء قال بيراف :"المشاركة الجزائرية في ألعاب القوى لمونديال لندن كارثية، يوجد سبب واحد لهذا، وهو أن القائمين على إتحادية ألعاب القوى كانو يناورون، يجب وضع أهل الإختصاص في الواجهة، يجب الإستعانة بالرجال المختصن، أشخاص قاردين على المهنة، تتوفر فيهم التجربة والخبرة، لكن العكس يحدث، هناك أشخاص ليس لديهم علاقة بالرياضة، أو لم يمارسوا تلك الرياضة، أنا مسؤول على ما أقول "، وعن القبضة الحديدية بينه و بين وزير الشبيبة و الرياضة الهادي ولد علي قال بيراف :" الوزير بريئ، رئيس الجمهورية هو من نصبه، أطلب من الجميع احترامه، المشكل في الأشخاص المحيطون به، أولهم المدير العام للرياضة، أنا مستعد للمصالحة مع ولد علي، و ان كنت مخطئا فسأطلب اعتذاري أمام الجميع، نحن مسليمين نطالب بالسلم و الحوار".

ديب ذهب للسياحة و لو كنّا في مقامه لبكينا

وانتقد بيراف رئيس الإتحادية لألعاب القوى عبد الحيكم ديب و علق عن صورة أخذها مع شرطة لندن وهو يضحك بالقول :"عبد الحكيم ديب ذهب للسياحة، نحن مكانه كنا لنبكي عندما تكون حالثة كارثية كهذه ".