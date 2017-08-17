شباب بلوزداد ينهي تربصه في تونس قبل موعده والرابطة تغرّم الفريق بـ20 مليون سنتيم!

أنهى شباب بلوزداد، مساء أمس، تربصه التحضيري الذي أجراه في تونس بداية من يوم 6 أوت، وبالضبط في مدينة سوسة الساحلية، وذلك قبل موعده المحدد مسبقا بثلاثة أيام كاملة، بحكم أن تاريخ العودة كان مقررا يوم السبت 19 أوت، حيث فضل مسؤولو الإدارة بقيادة الرئيس محمد بوحفص، ومن دون سابق إنذار، تقليص مدة التربص والعودة إلى أرض الوطن برا على متن حافلة الفريق وإنهاء التربص التحضيري الذي امتد لـ10 أيام فقط، ومن دون تقديم أسباب واضحة للطاقم الفني بقيادة الصربي إيفيكا تودوروف، وهو الأمر الذي فاجأ التعداد الذي كان يعتقد أن العودة ستكون يوم السبت وعلى متن رحلة جوية، مثلما سبق وأن أعلنته الإدارة سابقا، غير أنهم اصطدموا بالأمر الواقع خصوصا بعد سماعهم خبر العودة برا في رحلة شاقة ستدوم ساعات طويلة، مثلما حدث في سفرية الذهاب، مما سيؤثر حتما على حالتهم البدنية ويتطلب منهم الاسترجاع أكثر لبداية البطولة التي ستطلق يوم الجمعة 25 أوت. هذا وكشفت مصادر من داخل البيت البلوزدادي لـ«النهار»، أمس، أن إدارة بوحفص أرجعت قرار تقلصيها مدة التربص إلى عدم ضمان مباراة ودية رابعة، فضلا عن تفضيلها منح اللاعبين يومي راحة قبل حصة الاستئناف المنتظرة يوم السبت استعدادا لمباراة اتحاد بلعباس في افتتاح الموسم الكروي، الذي أنهى الشباب التحضيرات له بإجراء لقاء ودي ثالث وأخير، مساء أمس، أمام نادي السويحلي الليبي. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة لـ«النهار»، أن الرئيس بوحفص تأخر كثيرا في دفع ملف وحقوق اشتراك النادي في البطولة الوطنية لدى الرابطة المحترفة لكرة القدم الخاصة بالموسم الجديد، والمقدرة بـ350 مليون سنتيم، الأمر الذي سيجعل الفريق معرضا لغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، عقب انقضاء الآجال المحددة في الفترة الأولى لدفع الاشتراكات والتي كانت يوم 15 أوت، قبل أن تقرر الرابطة فتح المجال أمام الأندية المتأخرة مثل بلوزداد لدفع الاشتراكات مع دفع غرامة مالية قبل يوم الأحد 20 أوت.