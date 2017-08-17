كنيش يلتحق بالقادسية السعودي وماضوي يترقب موعد مواجهة العميد

تعود تشكيلة وفاق سطيف إلى أجواء التدريبات اليوم بداية من السادسة مساء، في آخر مرحلة إعدادية قبل انطلاق المنافسة الرسمية بعد أسبوع تقريبا، حيث سيكون الطاقم الفني على موعد مع وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات ومعالجة النقائص التي سجلها في نهاية التربص، وقد فضل أن تكون العودة من ملعب 8 ماي وضمان حضور مكثف للأنصار واستقبال اللاعبين ومن ثم وضع الجدد على وجه الخصوص في الأجواء التي يعرفها الفريق مع بداية المنافسة والضغوطات التي تنتظرهم، وكان المدرب ماضوي قد شدد على جميع اللاعبين ضرورة الحضور منذ حصة الاستئناف، محذرا من مغبة الغياب أو التأخر عن التدريبات، وسيخضع اللاعبون غدا إلى عمل مكثف بمعدل حصتين في اليوم، على أن يعودوا إلى التدرب بمعدل حصة واحدة يوميا منذ السبت وإلى غاية موعد المباراة. تجدر الإشارة إلى أن التعداد اكتفى براحة يوم واحد بعد العودة من تونس، وهو ما يجسد حرص الطاقم الفني على تطبيق البرنامج التدريبي بحذافيره .

كنيش يحسم مصيره في القادسية السعودي

انتهى المطاف بالمدافع الدولي الشاب رياض كنيش بالانضمام إلى نادي القادسية السعودي، بعد أن فشلت كامل محاولاته في الحصول على عقد احترافي في البطولة الفرنسية، ليضطر قبل نهاية الآجال في البطولة السعودية إلى خيار القادسية وإنقاذ موسمه، بعد أن تجاوز آجال التوقيع لأحد نوادي البطولة المحلية، خاصة أنه كان محل اهتمام العميد، الاتحاد وفريقه السابق وفاق سطيف.

خذايرية يتجه نحو تضييع الموسم وينتظر الميركاتو

لم ينضمّ الحارس المغترب خذايرية إلى أي فريق في البطولة السعودية، حيث كان مقترحا هناك من دون أن يحسم مصيره، حيث يتجه إلى تضييع الموسم والبقاء من دون فريق إلى غاية الميركاتو الشتوي، وسيتفرغ الحارس المغترب إلى ملف ديونه العالقة مع الوفاق، خاصة أنه يحمّل المسؤولية للرئيس حسان حمّار، الذي طلب منه عدم الانضمام لأي فريق لأنه معنى بالتجديد.

حمّار يحدد موعد تسوية أجور جحنيط

كان الرئيس حمّار، أمس، على موعد مع الجلوس على طاولة المفاوضات مع الوسط الهجومي أكرم جحنيط، بعد أن كان قد انتزع موافقته على تمديد العقد عن طريق الهاتف، حيث كان اللاعب قد اشترط تسوية كامل أجوره التسعة العالقة، ليكون أمس على موعد مع جدولة ديونه، على أن يتم تدوين مواعيد تسلّمها في بروتوكول اتفاق مقابل تمديد عقده.

الفعالية الهجومية تحدي ماضوي قبل مواجهة الحراش

يخصص الطاقم الفني بقيادة ماضوي، حصة الأسد من التحضيرات لمواجهة اتحاد الحراش للعمل أمام المرمى، من خلال تكثيف التمارين الخاصة بالمهاجمين وضمان تركيزهم أمام المرمى، بهدف تحسين الفعالية الهجومية التي كانت مصدر قلق الطاقم الفني في نهاية التربص، بعد أن صام المهاجمون عن التهديف وبالخصوص الوجه الجديد بن عياد، الذي لم يوقع هدفا واحدا في المواجهات الودية الثلاث في تربص تونس.

ربيعي لخلافة زيتي المعاقب وساعد في المحور

سيكون الطاقم الفني طيلة الأسبوع في مهمة البحث عن خليفة الظهير الأيمن خثير زيتي، المعاقب منذ مواجهة نصف نهائي كأس الجمهورية، فبعد أن أشرك الشاب ربيعي في الجهة اليمنى خلال التربص سيكون هذه الأيام في مهمة ترسيمه في المنصب والوقوف عند جاهزيته تحسبا لأول خرجة رسمية السبت 26 أوت، كما سيكون المدافع الشاب ساعد تحت مجهر المدرب ماضوي خلال التدريبات قبل ترسيمه في محور الدفاع إلى جانب زميله بدران.

ماضوي ينتظر تحديد موعد مواجهة العميد

يبقى ماضوي ينتظر إعلان الرابطة المحترفة عن موعد الجولة الثانية، حيث يواجه الوفاق مولودية الجزائر بملعب هذا الأخير، من أجل ضبط برنامج التحضيرات، خاصة أن الطاقم الفني يضع المواجهة الثانية ضمن التحضيرات للبطولة بالنسبة لفريقه، والتي كانت قد انطلقت منذ نهاية شهر جويلية الفارط وتخللها تربص لأسبوعين في تونس، مع العلم أن المباراة تجري في غياب الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على المولودية.

الرديف سيلعب على الرابعة مساء بسبب الأكابر

اضطر الطاقم الفني لتشكيلة الرديف بالتنسيق مع ماضوي، إلى تقديم موعد المباراة الودية الأخيرة أمسية اليوم أمام أهلي البرج، إلى الساعة الرابعة مساء، بسبب توقيت حصة الاستئناف لتشكيلة الأكابر التي تنطلق في السادسة مساء، على أن يستفيد عناصر الرديف في نهاية المباراة من راحة يومين.