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رسميا..ألكاراز يختار لاعبا من الليغ 2 الفرنسية لتعويض فيغولي !!

نشر يوم 2017/08/17 186 0 إسماعيل عشاش رسميا..ألكاراز يختار لاعبا من الليغ 2 الفرنسية لتعويض فيغولي !!
أعلن الموقع الرسمي لنادي لوهافر عن تحصل الدولي الجزائري، زين الدين فرحات على إستدعاء من طرف الناخب الوطني، لوكاس ألكاراز للمُشاركة في المواجهة المزدوجة أمام زامبيا شهر سبتمبر الداخل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء إختيار اللاعب السابق للإتحاد العاصمة منطقيا لأبعد الحدود نظرا للعروض المميزة التي قدمها مع عميد الفرق الفرنسية منذ بداية الموسم الجاري، حيث أنه تمكن من تسجيل هدفين وتقديم أربع تمريرات حاسمة لحد الساعة وهو ما جعله ينال ثقة الطاقم الفني ل"الخضر".

ونُشير الى أن عودة "زينو" لتشكيلة مُحاربي الصحراء ستكون بغرض تعويض الجناح الطائر، سفيان فيغولي والذي يعاني حاليا من إصابة ستبقيه بعيدا عن المُنافسة لقرابة أسبوعين على الأقل مما جعل لوكاس ألكاراز يُفضل تركه في تركيا للعلاج والتأقلم مع ناديه الجديد، غلطة سراي.

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