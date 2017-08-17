أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

"ساري": "الاندفاع وراء ترك أوناس في المدرجات"

نشر يوم 2017/08/17 678 0 اسماعيل عشاش "ساري": "الاندفاع وراء ترك أوناس في المدرجات"
غاب الجزائري، آدم أوناس، عن اللقاء الذي فاز به ناديه "جمعية نابولي" على حساب "أو جي سي نيس" الفرنسي بثنائية دون رد، حيث وجد نفسه مُحالا على المدرجات في ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل لرابطة الأبطال الأوروبية.

قام الإيطالي "ماوريزيو ساري" بكشف الأسباب التي جعلته لا يعتمد على الجناح الصاعد، ليُصرح قائلا بشأنه خلال الندوة الصحفية التي عقدها سهرة أمس :"المُباراة كانت مُهمة جدا بالنسبة لنا، وكانت تتميز بطابع إندفاعي كبير خاصة في وسط الميدان ، وبالتالي فقد فضلت أن أترك أكبر قدر ممكن من العناصر الناشطة في هذه المنطقة على مقاعد البدلاء، وهو ما دفع أوناس ثمنه بالبقاء خارج القائمة ومتابعة المُباراة من المدرجات".

وختم التقني الإيطالي حديثه بخصوص اللاعب السابق لبوردو قائلا :"هو عنصر شاب وسينال فُرصته مُستقبلا، هذا أمر مفروغ منه".

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا