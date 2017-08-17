"ساري": "الاندفاع وراء ترك أوناس في المدرجات"

قام الإيطالي "ماوريزيو ساري" بكشف الأسباب التي جعلته لا يعتمد على الجناح الصاعد، ليُصرح قائلا بشأنه خلال الندوة الصحفية التي عقدها سهرة أمس :"المُباراة كانت مُهمة جدا بالنسبة لنا، وكانت تتميز بطابع إندفاعي كبير خاصة في وسط الميدان ، وبالتالي فقد فضلت أن أترك أكبر قدر ممكن من العناصر الناشطة في هذه المنطقة على مقاعد البدلاء، وهو ما دفع أوناس ثمنه بالبقاء خارج القائمة ومتابعة المُباراة من المدرجات".

وختم التقني الإيطالي حديثه بخصوص اللاعب السابق لبوردو قائلا :"هو عنصر شاب وسينال فُرصته مُستقبلا، هذا أمر مفروغ منه".