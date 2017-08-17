إيقاف رئيس سبورتينغ لشبونة "6 أشهر" بسبب "البصق" !!

كان "دي كارفالو" قد نفى أنّه "بصق" على رئيس نادي "أروكا " في نوفمبر الماضي، لكن عدسات الكاميرا أثبتت العكس، رغم أنه أكد أن كل ما في الأمر أنه نفخ دخان "سيجارته الإلكترونية".

واتخذت لجنة الانضباط كل هذه المدة من أجل الإعلان على هذا القرار، بسبب دراستها للقضية من كل الجوانب، حيث أيضا تمت معاقبة رئيس الخمص "كارلوس بينيا"، الذي كان السبب فيما آلت إليه الأمور.

يُذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى، التي يعاقب فيها رئيس "السبورتينغ" بالإيقاف من طرف لجنة الإنضباط، أين عوقب قبلها في مناسبتين، وكلاهما لمدة شهر واحد فقط.