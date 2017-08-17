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سوسطارة تنهي تربص تركيا بـ 15 هدفا في 5 لقاءات

نشر يوم 2017/08/17 1059 0 يونس رزيق سوسطارة تنهي تربص تركيا بـ 15 هدفا في 5 لقاءات
أنهى نادي "إتحاد العاصمة" لكرة القدم، اليوم الخميس، تربصها التحضيري الذي دام 13 يوما بمدينة "إزميت" التركية، والذي تخللته 5 مواجهات ودية أمام أندية تنشط في الأقسام السفلى من الدوري التركي، بالإضافة إلى مواجهات فرق خليجية.

إختتم رفقاء الحارس، محمد لمين زماموش، تربصهم التحضيري بتعادل إيجابي (2-2) أمام فريق العروبة السعودي من تسجيل المدافع محمد بن يحيى، وزميله بن قابلية.

وتمكن أشبال المدرب البلجيكي لفريق إتحاد العاصمة "بول بوت" من تحقيق أربعة إنتصارات خلال التربص التحضيري الذي أجراه الفريق بمدينة إزميت التركية بعد تحقيق الفوز أمام كل من "إدمان مرسين " التركي (5- 1)، "الخريطيات" القطري (4 – 1)، وفوز ثالث على "الحزم" السعودي (2 – 0)، وفوز أخير أمام "كومولوك سبورت" التركي (2-0).

وسجّل هجوم سوسطارة خلال الخمس وديات 15 هدفا كاملا، وكان الشاب "بومشرة" الهدّاف بـ 3 تواقيع، تلاه المدافع "محمد بن يحيى" بهدفين، (دون إحتساب هدف ثالث في مباراة مرسين الملغاة بسبب الضبا).

مباريات إتحاد العاصمة في الجولة التركية

إتحاد العاصمة 5 - مرسين إدمان 1 (بن قابلية، بن حمودة ، شيريفي، بومشرة، بورنان)

إتحاد العاصمة 2- الحزم السعودي 0( سعيود، يايا )

لإتحاد العاصمة 4- الخريطيات1 (شافعي ، بومشرة 2 ، بن يحيى )

إتحاد العاصمة 2- كومولوك سبورت0 (بوخنة، بن موسى)

إتحاد العاصمة 2- العروبة 2 (بن يحيى، بن قابلية)

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