"أتليتيكو مدريد" يخطط لخطف "محرز" في جانفي القادم!

لا يزال "محرز" في رحلة البحث عن فريق جديد ينظم إليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد إعلانه عن رغبته في مغادرة نادي "ليستر سيتي" الانجليزي بعد نهاية الموسم الماضي من (البريمرليغ)، إلا أنّ قلة العروض التي تحصّل عليها من طرف الأندية الأوروبية جعلته أمام حتمية مواصلة مسيرته مع الفريق اللندني قبل 13 يوما عن غلق سوق الإنتقالات الحالية.

وأوردت وسائل الإعلام الإسبانية إسم الدولي الجزائري ضمن مخططات "الأتليتيكو" خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، بسبب العقوبة المسلطة على فريق "روخي بلانكوس" من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم لإرتكابه مخالفات في التعاقد مع لاعبين قصّر، والصادرة يوم 14 جانفي 2016، وتدوم إلى غاية جانفي 2018.

وفي حال ما إذا توصلت إدارة "كولتشونيروس" لإتفاق مع إدارة الثعالب لتحويل "محرز"، فإنّ بداية مسيرة الدولي الجزائري مع فريق "سيميوني" ستتأجّل إلى غاية ديسمبر المقبل، وهي الفترة التي تتزامن مع إستنفاذ العقوبة المسلطة على الفريق المدريدي.