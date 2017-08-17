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غوركوف يستدعي مبولحي لأول مرة وزفان يخسر الرهان

نشر يوم 2017/08/17 92 0 إسماعيل عشاش غوركوف يستدعي مبولحي لأول مرة وزفان يخسر الرهان
أعلن الموقع الرسمي لنادي "ران" الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تواجد إسم الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي في القائمة المعنية بمواجهة "ديجون" سهرة السبت وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المُنافسة خلال الأسابيع الماضية.

يأمل حارس المنتخب الوطني أن يتحصل على ثقة مدربه، كريستيان غوركوف لأول مرة خلال الموسم الجاري، وهو الذي لم يُشارك في أي لقاء منذ إفتتاح بطولة الرابطة الفرنسية الأولى، ولو أنّ ذلك يبقى مُستبعدا بإعتبار أن التقني الفرنسي يمنح الأولوية للسنيغالي، عبد اللاي ديالو الذي عرف كيف يحجز مكانة أساسية لتأمين عرين أبناء منطقة "لابروتان" مُستغلا تواجد "الرايس" في فترة نقاهة.

وبخصوص جزائريي "ران" دائما، نشير إلى أنّ، زفان، وجد نفسه كالعادة خارج الحسابات، في حين يبقى منصب "رامي بن سبعيني" مضمونا سواء في محور الدفاع أو على مستوى الرواق الأيسر.

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