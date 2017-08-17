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"بن طالب": "مُستعد لخوض البوندسليغا بقوة"

نشر يوم 2017/08/17 920 0 إسماعيل عشاش "بن طالب": "مُستعد لخوض البوندسليغا بقوة"
ظهر الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، اليوم الخميس، مُتحمسا كثيرا للمُشاركة في أولى مُباريات الدوري الألماني برسم افتتاح الموسم الجديد، والذي سيعرف إستقبال ناديه "شالك 04" لنظيره "لايبزيغ" عشية السبت القادم.

 

في تصريحات لقناة "الأزرق الملكي" الرسمية، أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني أنه وبقية زملائه يسعون لمُباشرة الموسم بفوز قائلا: "أنا مُستعد ومُحفّز أكثر للدخول في أجواء البوندسليغا بكل قوة"، وأضاف: "المواجهة أمام لايبزيغ لن تكون بالسهلة، لأنّ المُنافس قوي، ولكننا أيضا جاهزون من أجل فرض منطقنا أمام أنصارنا". 

وعن طموحات فريق مدينة "غيلزنكيرشن"، ردّ اللاعب السابق لتوتنهام قائلا : "نريد تحقيق موسم كبير، خاصة وأنّ التشكيلة تدعمت ببعض العناصر المميزة مثل أمين حريت، والذي سيقدّم لنا إضافة كبيرة في الشق الهجومي".

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