"بن طالب": "مُستعد لخوض البوندسليغا بقوة"

في تصريحات لقناة "الأزرق الملكي" الرسمية، أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني أنه وبقية زملائه يسعون لمُباشرة الموسم بفوز قائلا: "أنا مُستعد ومُحفّز أكثر للدخول في أجواء البوندسليغا بكل قوة"، وأضاف: "المواجهة أمام لايبزيغ لن تكون بالسهلة، لأنّ المُنافس قوي، ولكننا أيضا جاهزون من أجل فرض منطقنا أمام أنصارنا".

وعن طموحات فريق مدينة "غيلزنكيرشن"، ردّ اللاعب السابق لتوتنهام قائلا : "نريد تحقيق موسم كبير، خاصة وأنّ التشكيلة تدعمت ببعض العناصر المميزة مثل أمين حريت، والذي سيقدّم لنا إضافة كبيرة في الشق الهجومي".