راتب خيالي لـ"فيغولي" في تركيا

حسب آخر الأصداء الواردة من بلاد الأناضول، فإنّ "سوسو" سيكون اللاعب الأعلى دخلا في تشكيلة المدرب الكرواتي "إيغور تودور"، باعتباره سيتحصل على راتب سنوي ضخم يصل إلى 3.85 مليون أورو "معفية من الضرائب"، وهو ما سيفرض عليه ضغطا إضافيا من طرف إدارة وجماهير "السيم بوم"، والتي تريد منه أن يقود كبير العاصمة لاسترجاع هيبته والتتويج بالدوري الذي لم يتذوق حلاوته منذ موسم 2014-2015.

وفي نهاية المطاف، نلفت النظر إلى أنّ نجم "فالنسيا" الأسبق، لن يظهر حاليا في المُنافسة الرسمية باعتباره في فترة نقاهة، تبعا لإصابة تعرض لها أيام "واست هام يونايتد" الإنجليزي.