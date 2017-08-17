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راتب خيالي لـ"فيغولي" في تركيا

نشر يوم 2017/08/17 1 0 إسماعيل عشاش راتب خيالي لـ"فيغولي" في تركيا
يواصل الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، صناعة الحدث في تركيا منذ صفقة انتقاله بصفة رسمية إلى نادي "غالاتا سراي" بعقد يستمر إلى غاية سنة 2021.

 

 حسب آخر الأصداء الواردة من بلاد الأناضول، فإنّ "سوسو" سيكون اللاعب الأعلى دخلا في تشكيلة المدرب الكرواتي "إيغور تودور"، باعتباره سيتحصل على راتب سنوي ضخم يصل إلى 3.85 مليون أورو "معفية من الضرائب"، وهو ما سيفرض عليه ضغطا إضافيا من طرف إدارة وجماهير "السيم بوم"، والتي تريد منه أن يقود كبير العاصمة لاسترجاع هيبته والتتويج بالدوري الذي لم يتذوق حلاوته منذ موسم 2014-2015.

وفي نهاية المطاف، نلفت النظر إلى أنّ نجم "فالنسيا" الأسبق، لن يظهر حاليا في المُنافسة الرسمية باعتباره في فترة نقاهة، تبعا لإصابة تعرض لها أيام "واست هام يونايتد" الإنجليزي.

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