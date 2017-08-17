"كادامورو" يعود إلى فرنسا من بوابة "نيم"

قرّر، كادامورو، وضع حدّ لتجربته السويسرية التي لم تدم سوى موسما واحدا مع "سيرفيت"، مفضلا الانضمام لنادي "نيم" بطولة الدرجة الفرنسية الثانية.

وبرسم حفل تقديمه لوسائل الإعلام، أكد اللاعب الأسبق لـ "ريال سوسيداد" الإسباني، أنه يمتلك طموحات كبيرة، قائلا: "رفضت عروضا كثيرة من عدة أندية، على غرار نيويورك الأمريكي، كلوج الروماني وزيوريخ السويسري، لأني كنت مُتحمسا للعب في فرنسا وبالضبط في مدينة نيم".

وكشف كادامورو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلته يختار "نيم"، والذي يتمثل في زوجته، لويزة نسيب، النجمة السابقة للمنتخب الفرنسي، أين صرح: "لدينا مشروع حياة ونريد أن نبنيه في هذه المدينة، وإن أرادت العودة لممارسة الكرة فهي حُرة في ذلك".