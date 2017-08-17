"كوربيس": "قيمة بودبوز تفوق ما دفعه بيتيس"

عاد "كوربيس" للحديث عن انتقال لاعبه السابق في "مونبولييه"، معتبرا أنّ "رياض" قام بخطوة إيجابية في مسيرته، وصرح كوربيس: "لم أتحدث مع بودبوز بخصوص توقيعه لنادي بتيس، لكن تابعت مجريات انتقاله، أنا أعرف رياض جيدا وأثق في إمكانياته، لقد قام بخطوة جيدة".

وتابع مدرب "بوردو" و"مارسيليا" بين 1994 و1999: "رياض يملك مهارات فنية كبيرة، وسيساهم في رفع مستوى نادي ريال بيتيس من خلال لمساته السحرية".

وبخصوص القيمة المالية لانتقال "بودبوز" والتي بلغت 7.5 مليون أورو، أوضح المدرب السابق لمنتخب "النيجر": "بالنظر للجانب المادي، فإنّ بودبوز لم يكلف إدارة بتيس الكثير، مقارنة بأسعار اللاعبين الحالية في سوق الانتقالات، لكن أظن أنّ الصفقة كانت مربحة بالنسبة للأطراف الثلاثة".

كريم تيغرمت