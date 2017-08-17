غزال يختار الرقم 7 ويستدعى لأول مرة لمواجهة ميتز

أعلن مدرب نادي موناكو لكرة القدم "ليوناردو جارديم" عشية اليوم الخميس، عن قائمة الـ 19 لاعبا المعنيين بلقاء غد الجمعة، الذي سيجمع فريقه بنادي ميتز، لحساب الجولة الثالثة من عمر الرابطة الفرنسية المحترفة. وضمت قائمة المدرب البرتغالي، الوافد الجديد للإمارة الدولي الجزائري "رشيد غزال" لأول مرة منذ انتدابه من أولمبيك ليون هذا الموسم. وفي سياق متصل، اختارغزال الرقم 7 في موناكو الذي سيحمله سهرة غد الجمعة أمام متيز، ويحتل بطل فرنسا موناكو المركز الأول في "الليغ 1" بفوزين متتالين أمام ديجون "1-4" و"3-2" أمام تولوز.