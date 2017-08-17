"غولام" مطلوب مُقابل 5 ملايين أورو سنويا!

تلقى الظهير الأيسر للمنتخب الوطني في الساعات القليلة الماضية مُقترحا "مغريا" من طرف موناكو وفقا لما ذكرته إذاعة "radio crc " الإيطالية والتي أكدت بأن بطل فرنسا مُتحمس كثيرا للظفر بخدماته قبل غلق سوق التحويلات الجارية، حيث أنّ مُسيري هذا الأخير وضعوا مُقترحا "ضخما" على طاولة اللاعب السابق لــ "سانت إيتيان"، واعدين إياه بالحصول على راتب سنوي لا يقلّ عن 5 ملايين أورو.

ورغم كل هذا، نلفت النظر إلى أنّ الكلمة الأخيرة بخصوص مُستقبل "غولام" تبقى لــ "نابولي" والرئيس "أوريليو ديلاورانتيس" الذي يبقى لحد الساعة، رافضا فكرة التخلي عن عنصر أساسي في تشكيلة المدرب "ماوريزيو ساري"، خاصة وأنّ هذه الأخيرة أصبحت على بعد مُباراة واحدة من التأهل لدور المجموعات من رابطة الأبطال الأوروبية.