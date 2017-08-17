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النصر ينهي تربص تونس بتعادل إيجابي أمام النجم

نشر يوم 2017/08/17 76 0 كريم تيغرمت النصر ينهي تربص تونس بتعادل إيجابي أمام النجم
إختتم نادي "نصر حسين داي" لكرة القدم، تربصه التحضيري الذي أجراه بمدينة قمرة التونسية، بتعادل إيجابي أمام "النجم الساحلي" التونسي بهدفين لمثلهما.

 نجح لاعبو النصر، في الخروج بنتيجة إيجابية، في آخر إختبار برمجه الطاقم الفني للفريق بقيادة المدرب، نبيل نغيز، أمام "النجم" في مباراة قدّم من خلالها لاعبو النصرية مردودا طيبا، حيث جاء الهدف الأول للفريق عن طريق الهدّاف، أحمد قاسمي، الذي عدّل النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 24، قبل أن تتلقى النصرية الهدف الثاني في الدقيقة 56، لكن اللاعب، شخريط، تمكّن من تعديل النتيجة مجدّدا لصالح أصحاب اللونين الأصفر والأحمر لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي (2-2).

وفي ختام هذا التربص التحضيري الصيفي، أشاد الطاقم الفني للنصر، بالإنضباط الذي تميّز به لاعبو الفريق طيلة فترة التربص.

 

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