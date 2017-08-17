بالصور ... أجمل زوجات نجوم كرة القدم العالميين

1 - سارة كاربورينو 33 سنة، زوجة حارس ريال مدريد السابق، و بورتو الحالي ايكر كاسياس، وهي صحفية اسبانية كانت دائما السباقة في اجراء الحوارات مع كاسياسو نقل اخباره.

2 - أن كاثرين بروميل صديقة ماريو غوتزة وهي عارضة أزياء المانية.

3 - انا ايفانوفيتش 30 سنة لاعبة التنس، هي زوجة لاعب بايرن ميونيخ السابق باستيان شفاينشتيغر، و المنتقل حديثا الى أمريكا أين أخذ الصربية ايفانوفيتش للعيش معه هناك.

4 - فيديريكا ماتري زوجة اللاعب الإيطالي ألساندرو ماتري لاعب ساسولو ، يعيشان معا في روما منذ سنوات.

5- أبي كلانسي، عارضة الأزياء البريطانية صاحبة الـ 31 سنة، زوجة لاعب ستوك سيتي بيتر كراوش.

6 - إنه ثنائي أخر، يجمع بين حارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا وي خيا التي تعد من أجمل جميلات لاعبي كرة القدم في أوروبا.

7 - لوديفين سانيا زوجة باكاري سانيا، و هي أم لطفلين ، تعمل كعارضة أزياء و منشطة في برنامج تلفزيوني فرنسي.

8 - الينا سيريدوفا من أصول تشيكية، زوجة حارس جوفنتوس بوفون الذي تزوجها سنة 2011 ، أنجب منها طفلين قبل أن يفترقا.

9 - شيرلي كول، زوجة لاعب تشيلي السابق و الحالي لغلاكسي أشلي كول، الثنائي افترقا، شيري حاليا في علاقة مع المغني ليام باين.

10- ميس بيريجي، وهي صديقة لاعب مانشستر يونايتد جيس لينجارد ، تعتبر من أجمل جميلات انجلترا.

11 - أنا صوفيا هيناو، زوجة بيبي لاعب ريال مدريد السابق و الحالي لبشكتاش التركي التي قالت أنها تستمد قوتها من بيبي.

12 - أدريان كارومبو، الحسناء السلوفاكية، زوجة لاعب منتخب فرنسا السابق كريستيان كارومبو، تزوجها سنة 1998 قبل أن يفترقا سنة 2014 .

13 - سام كوك، وهي زوجة لاعب مانشستر يونايتد ، الدولي الإنجليزي كريس سمولينغ.

14 - ألكس جيرارد، هذه هي زوجة لاعب ليفربول السابق ستيفن جيرارد، تبلغ من العمر 34 سنة، وهي عارضة أزياء ومعلقة موضة إنجليزية بريطانية.

15 - يوليان شنايدر متزوجة من الهولندي ويسلي شنايد منذ 2001.

16 - كاندي راي فلور زوجة المدافع الهولندي دايلي بليند لاعب مانشستر يونايتد.

17 – الجميلة إيزابيلا اندريانيتش، زوجة النجم الكرواتي كوفاسيتش لاعب ريال مدريد، في كل مرة تخطف الأضواء في الحفلات التي تحضرها مع كوفاسيتش.