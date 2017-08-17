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"قرباج": "4 ملاعب غير معتمدة هذا الموسم"

نشر يوم 2017/08/17 1838 0 يونس رزيق "قرباج": "4 ملاعب غير معتمدة هذا الموسم"
كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم " محفوظ قرباج"، اليوم الخميس، عن وجود أربعة ملاعب تابعة لأندية الرابطتين الأولى والثانية، غير معتمدة تحسبا للموسم الكروي 2017-2018.

في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال "قرباج": "ملاعب القبة والحراش وعين مليلة وبن عبد المالك بقسنطينة، لم يتم اعتمادها لاحتضان المباريات الكروية لموسم 2017-2018، تبعا لتدوين اللجنة المختصة بعض التحفظات غداة معاينتها تلك المنشآت".

 

وأشار "قرباج" إلى أنّ ملعب "بن حداد" بالقبة حاليا، يعرف إجراء عدة أشغال من خلال وضع أرضية  جديدة من العشب الاصطناعي، وأضاف: "المشكل مطروح خاصة في العاصمة، أما بالنسبة لجمعية عين مليلة فستستقبل بملعب عين الفكرون".

يُشار إلى أنّ افتتاح بطولتي الرابطتين الأولى والثانية ستنطلقان في 25 و26 أوت الجاري.


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