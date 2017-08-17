عريضة في تيزي وزو بحثا عن ربراب !!!

وأطلق محبو شبيبة القبائل، عريضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغية جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات، ليتم توجيهها إلى رجل الأعمال ربراب، الذي يرغب القبائل في رؤيته رئيسا جديدا للشبيبة.

وتؤكد بعض المصادر المقربة من الفريق، أن بعض أعضاء المجلس الإداري للشبيبة قد تحدثوا مع ربراب بهذا الخصوص بغية معرفة مخططاته اتجاه النادي.

ومن جهته فقد التزم ربراب موقفا محايدا اتجاه مطالب الجماهير القبائلية، وأكد في المقابل بأنه عرض الملف على الخبراء التابعين له ليقوموا بدراسته بتمعن، بحثا عن أفضل السبل لمساعدة النادي الأكثر تتويجا في الجزائر.