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زيدان أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب 2017

نشر يوم 2017/08/17 174 0 كريم.تيغرمت زيدان أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب 2017
يتواجد الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب نادي "ريال مدريد" الإسباني لكرة القدم، ضمن أبرز المرشحين لنيل جائزة (الفيفا) لأفضل مدرب لموسم 2017.

 تضمنت القائمة التي كشف عنها الإتحاد الدولي لكرة القدم، أبرز أسماء المدربين في العالم، الذين حققوا موسما استثنائيا رفقة نواديهم أو المنتخبات التي يشرفون عليها.

وصبّت غالبية الترشيحات في صالح، زيدان، بعد الذي حققه هذا الأخير مع "الملوك" في فترة وجيزة.

القائمة المعلن عنها من طرف "الفيفا"، جاءت كاملة على النحو التالي: زين الدين زيدان (ريال مدريد)، بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، ماسيميليانو اليغري (جوفنتس الإيطالي)، كارلو أنشيلوتي (بايرن ميونيخ)، أنطونيو كونتي (تشلسي الإنجليزي)، ماوريسيو بوكيتينو (تونتنهام الإنجليزي)، خواكيم لوف (منتخب ألمانيا)، دياغو سيميوني (أتليتيكو مدريد)، تيت (مدرب البرازيل)، ولويس أنريكي (المدرب السابق لبرشلونة).

 

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