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بلوزداد تتعرض للإحراج وتحتجز بفندق سوسة !!

نشر يوم 2017/08/17 1 0 عبد الرؤوف بن طيب بلوزداد تتعرض للإحراج وتحتجز بفندق سوسة !!
تفاجأت أسرة شباب بلوزداد، بموقف المسؤولين في فندق المرادي بالاص، الذي أقام به الفريق طيلة تربصه بمدينة سوسة التونسية، برفضهم السماح لتشكيلة العقيبة بالمغادرة سهرة البارحة، مثلما برمجته إدارة الفريق.

وكان الرئيس محمد بوحفص، قد اتخذ قرار تقليص فترة التربص الذي كان من المفروض أن يمتد لغاية 19 أوت، حيث برمج عودة الفريق عشية الأربعاء مباشرة بعد نهاية المباراة الودية أمام السويحلي الليبي، غير أن اللاعبين تفاجأوا بمدير الفندق وهو يمنعهم من المغادرة، حيث طالب عماله باحتجاز الفريق لغاية تسوية المستحقات المالية المترتبة عنه.

وحسب آخر الأخبار فإن المشكل المالي وقع بسبب الوكالة السياحية التي تعاملت معها إدارة الفريق لبرمجة التربص، والتي تأخرت في تحويل الأموال للفندق لغاية اليوم، ما جعل الفريق يبقى محتجزا ويضطر للبقاء في تونس ليلة إضافية، قبل أن ينطلق اليوم في رحلة العودة إلى الجزائر.

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